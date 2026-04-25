◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第２日（２４日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、米ツアー初優勝を狙う吉田優利（エプソン）が４位で出て１バーディー、１ボギーの７２で回り、通算４アンダーの１１位で決勝ラウンド進出を決めた。前半の１３番でボギーが先行。男子ツアーでも使われ、６８００ヤード超えの総距離やグリーンの起伏など