◆米大リーグブルージェイズ６ー８ガーディアンズ（２４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、４試合ぶりの４号ソロを放つなど、３打数２安打で、打率が２割２分２厘に上昇した。チームは１０安打で８点を失って敗れた。ベテラン右腕シャーザーが初回５失点。その裏に２点を返して２−