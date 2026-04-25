◆米大リーグドジャース―カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。試合前、ロバーツ監督が会見し、カブス２戦目となる２５日（同２６日）に登板を予定する佐々木朗希投手について言及した。今季は開幕から先発ローテーションとして４登板。だが０勝２敗、防御率６・１