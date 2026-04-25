今冬のミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本代表による「ＴＥＡＭＪＡＰＡＮ応援感謝パレード」が２５日午前、東京・日本橋で行われた。冬季大会後のパレードは今回が初めてで、約５万人が沿道に詰め掛けた。フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルに輝き、今季限りで現役を退く「りくりゅう」こと三浦璃来（りく）さん（２４）、木原龍一さん（３３）やパラアルペンスキー（座位）女子で２個の銀メダ