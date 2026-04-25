ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。アスリートの登場に沿道からは大歓声が上がった。スピードスケート女子の1000メートル、500メートル、団体追い抜きで銅メダルを獲得した高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）は「貴重な場を用意していただけてありがたいことと感じた」と笑顔。「この場所まで足を運んでくださる方々がいたからこそ感謝の気持ち