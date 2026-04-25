4月14日の衛星画像では、ビントジュベイルの中心部が甚大な被害を受けており、灰色の瓦礫（がれき）は破壊に伴う火災の発生を示唆している。残っていた建物や構造物は23日までに完全消滅した/Airbus（CNN）イスラエルと米国がイランとの戦争を開始した2日後、レバノンの親イラン武装組織ヒズボラはイスラエルへ向けてロケット弾を発射した。これを受けて始まったイスラエルのヒズボラ壊滅作戦は、レバノン南部を更地化する任務へ急