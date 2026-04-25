レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペの状態に注目が集まっている。24日、スペイン紙『アス』が伝えている。エンバペは24日に行われたラ・リーガ第32節のベティス戦（△1−1）に先発出場したが、自ら交代を要求してピッチ上で治療を受けずに、81分に自ら歩いてピッチを後にし、すぐにロッカールームに向かっていた。状態に注目が集まっているなか、今回の報道によると、初期検査でエンバペは左ハム