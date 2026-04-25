スマートフォンケースやテックアクセサリーの人気ブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」より、新たに『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のコレクションが登場だ。映画の公開に合わせ、マンダロリアンのグローグーの伝説的な絆を称えた、銀河を感じさせる「The Mandalorian(TM)」コレクションが発売されている。 CASETiFYの特徴であ