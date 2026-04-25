【モデルプレス＝2026/04/25】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。ハンバーグ作りの様子を公開した。【写真】人気芸人の43歳美人妻「クオリティすごい」有名店のハンバーグ再現◆住谷杏奈、ハンバーグ作りの様子披露住谷は「見よう見まねで作ってる」とInstagramで見かけたという有名ハンバーグレストランのメニューを再現する様子の