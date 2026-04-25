【モデルプレス＝2026/04/25】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。お気に入りのサラダのレシピを公開し、話題を呼んでいる。【写真】人気芸人の33歳美人妻「すぐ真似したい」色彩豊かなサラダレシピ公開◆蜂谷晏海「最近ハマってるサラダ」披露蜂谷は「最近ハマってるサラダ」とつづり、お気に入りの手作りサラダを公開。豆乳ヨーグルトやサワークリーム、