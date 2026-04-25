季節の移ろいを感じる和菓子に、今だけの特別な抹茶フレーバーが登場♡和菓子ブランド弁才天より、高級抹茶を贅沢に使用した新作3商品が発売されました。香り・味わい・見た目すべてにこだわり抜いたラインナップは、抹茶好きにはたまらない魅力。新緑の季節にぴったりな、上品で奥深い味わいを堪能してみてください♪ 高級抹茶“宮の森”の魅力 今回のシリーズに使用されているのは、名古屋の老舗