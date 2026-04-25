将棋の名人戦七番勝負の第2局が、きょう（25日）午前9時ごろ、青森市のホテル青森で始まりました。藤井聡太六冠（23）が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受けます。今月8日と9日に行われた第1局は藤井六冠が136手で勝利していて、藤井六冠が2連勝を果たすか糸谷九段が意地を見せて追いつくかが見所です。名人戦は先に4勝した方が勝者となり、第2局はあす（26日）夜にも決着する見通しです。