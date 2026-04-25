◇プロ野球セ・リーグDeNA2xー1巨人（4月24日、横浜スタジアム）1-0で迎えた8回に巨人のマウンドに上がった大勢投手。先頭の京田陽太選手に4球目、インコースのまっすぐを痛打され、2塁打を献上しました。その後、セカンドゴロで1アウト3塁にした後は、DeNAの4番、宮崎敏郎選手にショートゴロを放たれ、同点に追いつかれます。大勢投手は「僕が抑えていたら、きょうの結果も変わっていた」と反省しきりでしたが、杉内俊哉投手チ