世の中には、知っている人だけが得をする「裏技」のような話が溢れています。「世帯分離をして親を非課税世帯にすれば、介護費用が劇的に安くなる」66歳のユウスケさん（仮名）も、数年前まではその「裏技」を使いこなした気になっていた一人でした。しかし介護現場は、そんな「にわか困窮者」を許容するほど甘くありません。真に支援を必要とする人々のための椅子を奪おうとしたツケとは。世帯分離はちょっとした裏技のつもりだっ