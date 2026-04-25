ユーミンの愛称で親しまれるシンガー・ソングライター松任谷由実さんの公式Xが話題になっています。【写真】「でっか！！！」素のリアクション（実際の写真）「でっか！！！」。短い投稿文とともに公開された写真には、巨大なメロンのパフェを前に、目を見開く松任谷さんの姿が。4月21日に投稿された直後から拡散は広がり、表示回数は19.5万回超。「これはすごい」「めちゃくちゃデカいですね」「ユーミンのお顔より大きい」