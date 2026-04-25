オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生した11人組ボーイズグループINIが、6月13日（土）に結成から5年を迎えようとしている。これを記念して、クランクイン！トレンドでは、彼らの5年間とグループでの立ち位置や魅力をメンバーごとに振り返る連載企画を実施。第4回目は後藤威尊の魅力を深掘りしたい。【動画】夏が来る前に！後藤威尊が腹筋指導をしてくれる筋トレ映像■技術をストイックに磨き続ける努力家