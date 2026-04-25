ゴールデンウィークを前に歌舞伎町の「トー横」で、警視庁が都や新宿区とともに一斉警戒を行いました。「トー横」には全国から居場所を求める少年らが集まり、犯罪に巻き込まれることが相次いでいます。【映像】「トー横」の少年らに声をかける警視庁警視庁は24日、都や新宿区と合同でおよそ160人態勢で一斉警戒を行いました。警視庁によりますと、補導された少年は去年1年間でおよそ750人にのぼり、高止まりしています。警