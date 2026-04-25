沖縄県名護市の辺野古沖で高校生ら２人が死亡した船の転覆事故を受け、文部科学省が高校側の現地調査を行いました。 文部科学省が現地調査を行ったのは同志社国際高校を運営する「学校法人同志社」です。 先月１６日、沖縄県名護市辺野古沖で修学旅行中の同志社国際高校の生徒らが乗っていた船２隻が転覆し、武石知華さん（当時１７）と船長の２人が死亡しました。 文科省は約４時間にわたり調査を行い、学校側から修学