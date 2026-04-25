神奈川県で、県央に位置する4市が共同で消防指令センターの運用を開始しました。救助が必要な現場への到着時間の短縮などが期待されています。【映像】消防指令センター内の様子海老名市にある「県央東部消防指令センター」を運用している自治体は、これまで海老名市、座間市、綾瀬市の3市でしたが24日から大和市も加わり4市となりました。これにより、4市の消防本部で情報の共有が可能となり、大規模災害時の応援体制をこれま