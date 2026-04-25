ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。アスリートの登場に沿道からは大歓声が上がった。ノルディックスキー複合で五輪3大会連続メダリストの渡部暁斗（37＝北野建設）は「思った以上にたくさんの方に集まっていただき、歩いていて楽しかったし、五輪の偉大さを改めて感じたし、感謝の気持ちを伝えられたと思う」と充実感をにじませた。渡部は