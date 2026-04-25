特殊詐欺事件の被害額が過去最悪だった去年を超えるペースで増加する中、警視庁は東京・練馬区で被害防止を呼びかけました。【映像】詐欺の被害防止呼びかける「3時のヒロイン」かなでさん練馬区の西武池袋線石神井公園駅で、お笑いトリオ「3時のヒロイン」のかなでさんを1日署長に迎え、「おかしな電話にだまされない」と題して詐欺の手口や電話でのだまし文句などを紹介し、詐欺の被害防止が呼びかけられました。今年2月末