◆米大リーグホワイトソックス―ナショナルズ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ナショナルズ戦に「３番・一塁」でスタメン出場し、４回にこの時点で両リーグトップタイのアルバレス（アストロズ）の１１本塁打に並んだが、２打席連続本塁打が期待された６回１死二塁の３打席目は、３ボールとなったところで申告敬遠で勝負を避け