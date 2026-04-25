【モデルプレス＝2026/04/25】タレントの川崎希が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。歯が抜けた娘の姿を公開した。【写真】38歳3児のママタレ「ほっこり」歯が初めて抜けた娘の姿公開◆川崎希、歯が抜けた娘の姿披露川崎は「sisterの歯がはじめて抜けたよ〜」と娘の歯が抜けたことを報告し、真っ赤な洋服を着用した娘のソロショットを投稿。下の前歯が抜け、やや苦い表情でカメラを見つめる姿が収められている。◆川崎