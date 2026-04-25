人との対話では「あいづち」を打つことが大事！相手に好印象を与える効果的な「あいづち」とは あいづちを変えるだけで好印象になる【ズルい言い換え事典】 いいあいづちと普通のあいづち 人との対話の際にいい印象を持ってもらうためのちょっとした工夫がある。それは人とコミュニケーションをとるときシンプルなあいづちに変化をつけることである。 あいづちは通常「うん、うん」とか「はい」と会話の間に挟むよう