モデルで女優の横田真悠（２６）が２５日放送のＴＢＳ系「夜明けのラヴィット！」に出演。抜き打ち学力テストで“おバカ回答”を連発した。横田は２３日の生放送でジェスチャーによる連想クイズに挑戦するも、なかなか言葉が出てこず「パス」を連発。令和ロマンの松井ケムリから「物を知らない腹ぺこ女」とレッテルを貼られていた。この日の生放送後のアフタートークでは、ＭＣの川島明から「四国は言えるよな？」と問われ、