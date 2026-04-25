「ドジャース−カブス」（２４日、ロサンゼルス）試合前にカブスのマイケル・コンフォート外野手にチャンピオンリングが贈呈された。野手陣が集まり、ドジャースのゴールドユニとキャップが用意され、ベッツが手渡すと嬉しそうに笑みを浮かべたコンフォート。チャンピオンリングを指にはめ、歓喜の表情で集合写真に収まった。コンフォートは２４年オフにドジャースと１年１７００万ドル（約２６億円）で合意し、正左翼手、