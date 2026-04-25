藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）に先勝して迎えた第84期名人戦7番勝負第2局は25日午前9時、青森市「ホテル青森」で1日目が始まった。先手・藤井が自然に飛先の歩を2度、角道を開けた6手目、糸谷が変化球を投じた。糸谷は角道を開け、左金を上がった後に今度は左銀を上がった。藤井に飛先の歩の交換を誘っていた。わずか1分の考慮時間に事前に手配した作戦と読み解けた。「毎局新しい構想と、人間の粘