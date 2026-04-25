◇春季高校野球山梨県大会2回戦山梨学院11―0富士北稜（2026年4月25日山日YBS）春季高校野球山梨県大会の2回戦が行われ、今春の選抜で8強入りした山梨学院は11―0で富士北稜に5回コールド勝ちした。夏の全国制覇に向け「新しい山梨学院」に生まれ変わる。既に甲子園を経験しているメンバーを擁しながらも、スタメンには「4番・右翼」に梅村全（1年）、「6番・DH」に藤田壮弥（1年）、「9番・捕手」に久保奏太（1年）と