「ロイヤルズ６−３エンゼルス」（２４日、カンザスシティ）エンゼルスの菊池雄星投手が先発し、四回にまさかの一挙５失点を喫した。最終的に５回５失点でＫＯされ、今季初勝利はならず３敗目を喫した。立ち上がりを三者凡退に抑えた菊池。二回１死から四球を与えて初めての走者を許すも、後続を落ち着いて打ち取った。三回も三者凡退に抑えるノーヒットピッチング。だが四回に悪夢が待っていた。先頭のウィットＪｒ．にこ