主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』の放送が、4月24日（金）にスタートした。第1話では、幸せな家庭を築いていた31歳エリート建築士の主人公・高坂葵（白洲迅）が、突然“余命３ヶ月”を告げられる展開に。すると葵は、残された時間のなかで5歳の息子に“抱っこ”したいと頼み、切ない親子のワンシーンが繰り広げられた。【映像】自らの余命を知り、息子を抱き上げる