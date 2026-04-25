[4.24 J1百年構想リーグ第12節 FC東京 5-2 水戸 味スタ]上位追走の原動力となっている。2位・FC東京のMF佐藤恵允はチーム2点目を挙げて2試合連続ゴール。直近4試合で4ゴールを記録した。首位・鹿島アントラーズとの勝ち点差は6ポイントをキープ。「鹿島にプレッシャーを与えるためだけを考えてやっていた」と力を込めた。とにかく動きを止めない。縦横無尽にピッチ内で顔を出し続け、大量5得点のうち3ゴールに関与していた。自