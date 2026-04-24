ファッションプライズ「LVMH Young Fashion Designers Prize（以下、LVMHプライズ）」が、2026年度のファイナリスト9組を発表した。セミファイナリストに選出されていた「シュタイン（ssstein）」の浅川喜一朗と「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」の小塚信哉は、惜しくも最終選考への進出を逃した。【画像をもっと見る】第13回となる今回は、世界100ヶ国以上から過去最多となる2400人を超える応募があった。3月4日・5日にパリの