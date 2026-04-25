元阪神のエースでヤンキース、オリックスでもプレーした井川慶氏（46）が24日放送のテレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな!!」（金曜深夜0・45）に出演。「レッテルを貼られまくった野球人生」を振り返った。阪神時代は「無口とか変人とか」言われ、ヤンキース時代は「メジャーでは活躍できない選手」と評された。口ベタに加え、現役時代は言い訳をしてこなかった井川氏だが、同番組出演で「これから子どもたちに教えてい