◇米女子ゴルフツアーシェブロン選手権第2日（2026年4月24日米テキサス州メモリアルパーク・コース＝6811ヤード、パー72）今季メジャー第1戦の第2ラウンドが行われ、8位から出た神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が3バーディー、2ボギーの71で回り、通算4アンダーの11位で決勝ラウンドに進んだ。首位とは10打差。日本を主戦場とする神谷が世界最高峰の舞台で堂々と戦っている。これまでメジャーは24年全米女子オープ