ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。アスリートの登場に沿道からは大歓声が上がった。ミラノ・コルティナ五輪のスキー・ジャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅（29＝クラレ）は「朝早くからたくさんの方が集まって下さり、応援してくれた方の顔を見て歩けることが、幸せな時間でした」と笑顔。ファンからの声援を受け、「本当にそうい