オープンAIのサム・アルトマンCEOは今年2月にカナダで発生した銃撃事件をめぐり、容疑者が、事前に自社の「チャットGPT」に相談していたにもかかわらず警察に通報しなかったことを謝罪しました。今年2月、カナダ西部のブリティッシュコロンビア州で、18歳の容疑者が家族や生徒ら8人を殺害したのちに自殺。容疑者は去年6月オープンAIの「チャットGPT」に犯行を相談し、オープンAI側は事前にそれを把握しながら通報基準に該当しない