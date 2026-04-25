本拠地ナショナルズ戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。4回の第2打席で2試合ぶりとなる今季11号を放った。土曜朝に飛び出した飛距離415フィート（約126.5メートル）の一発に、ネット上では歓喜の声が広がった。0-1の4回一死走者なしで迎えた第2打席、元巨人の右腕マイコラスが投じたチェンジアップをとらえると、打球は高々と舞い上がり