宝塚歌劇団で雪組トップ娘役を務めた咲妃みゆと花組トップ娘役を務めた花乃まりあ。同期生の2人がミュージカル『レッドブック〜私は私を語るひと〜』で退団後舞台初共演を果たす。19世紀のロンドンを舞台にした韓国発のオリジナルミュージカルで、社会の偏見などと闘いながら「私」として生きる道を見つけ出す女性の姿を描く本作に臨む2人に話を聞くと、それぞれの魅力のあふれた同期生ならではのトークが繰り広げられた。【写真