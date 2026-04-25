ガス・ヴァン・サント監督作『デッドマンズ・ワイヤー』より、悪役アル・パチーノの新スチールが一挙解禁された。【写真】アル・パチーノ＆ガス・ヴァン・サント監督の2ショット本作は、ガス・ヴァン・サント監督が実話を映画化したクライム・スリラー。犯人が自分の首と人質をワイヤーとショットガンで固定し、63時間にわたり籠城した異常な事件を描く。不動産投資会社に財産を騙し取られたとして同社に押し入り、役員を人