２０２６年ミラノ・コルティナ五輪、パラリンピックの「ＴＥＡＭＪＡＰＡＮ応援感謝パレード」が２５日、都内で行われた。五輪メダリストや代表選手、パラ選手も合わせ合計１１５人が参加し、日本橋中央通り約７００メートルを練り歩いた。ノルディックスキー・ジャンプ女子で混合団体銅メダルを獲得した高梨沙羅（クラレ）は、パレード初体験だった。スマイルを浮かべ、直接ファンに感謝を届けた。「朝早くからたくさん