◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（２５日・バンテリンドーム）中日の尾田剛樹外野手が２５日、１軍に合流した。尾田は、１０日の阪神戦（バンテリンドーム）で８回裏に代走で途中出場。３―１の９回表から右翼の守備に就いたが、前川の打球をファンブルし、逆転を許すきっかけを招いた。１１日に登録を抹消されていた。ファームではここまで、１４試合で打率２割４分１厘、５打点、１盗塁をマークしている。