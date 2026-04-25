〈「セルフ人体実験で足や腕に」「猫に引っかかれる程度の…」お腹にシャンデリアのようなデザイン、全身タトゥーの女性彫り師が明かす「タトゥーにハマった瞬間」〉から続くビビッドな派手髪にオーバーオール。ポップなファッションに身を包むZ世代のアラレさんはカラータトゥーを得意とする彫り師だ。TikTokとインスタグラムのフォロワーは合計で5.8万人。最も再生されているインスタグラムのリール動画は1900万回再生を超えて