レアルのフランス代表FWムバッペが負傷交代スペイン1部レアル・マドリードは現地時間4月24日にラ・リーガ第32節でベティスと敵地で対戦し、1-1で引き分けた。優勝が遠のくドローとなったなか、背番号10のFWキリアン・ムバッペが負傷交代となるアクシデントにも見舞われた。初期検査の結果、フランス代表FWは左足ハムストリングの肉離れで残りのシーズンを欠場する可能性があるという。レアルは前半17分にブラジル代表FWヴィニ