なぜ日本人が、ロヒンギャ難民の映画を撮るのか？と問われた藤元明緒さんは「えー……」と口籠り、小さく笑った。「いちばん難しい質問ですね」。【画像】映画『LOST LAND／ロストランド』の場面写真を一気に見る藤元明緒監督撮影＝志水隆／文藝春秋過去2作品の主人公は東南アジア出身の移民。でも舞台は日本で、登場人物には日本人もいた。翻って本作は、全編ロヒンギャ語＆オール海外ロケだ。日本の要素はまったくない。