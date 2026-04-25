ヘグセス長官はイランについて「彼らは海賊のように、テロリストのように行動している」とし「無差別に機雷を敷設し、ランダムに船舶へ向けて発砲している」と批判した。イランの追加の機雷敷設の可能性については「そのような試みがあるなら対応する」とし「停戦違反」と話した。ヘグセス長官は前日、トランプ大統領がホルムズ海峡に機雷を敷設する船舶に対する撃沈命令を下したことに関し、この方針を再確認しながら「カリブ海の