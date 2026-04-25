ヘグセス米国防長官が24日（現地時間）、ホルムズ海峡の状況に関連し「欧州とアジアは数十年間、我々の保護を受けてきたが、もうただ乗りの時代は終わった」と述べた。ヘグセス長官はこの日、ワシントン近郊の国防総省庁舎で開かれた戦況ブリーフィングで「この戦いは米国が単独で負担するべきことではない」とし、このように明らかにした。続いて「米国と自由世界は、有能で忠実であり、同盟関係が一方通行ではなく双方向であるこ