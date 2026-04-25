〈「渋谷の居酒屋で深夜まで…」BTS、ファン11万人熱狂の東京ドーム公演後に向かった先は？〉から続く約7年ぶりに来日し、東京ドームを熱狂の渦に包んだBTSの7人。軍隊で過ごした日々、手にした巨額の資産、熱愛説の真偽、そしてライブ後に訪ねた意外すぎる場所とは？「週刊文春」でしか読めないBTS完全密着レポート！4月23日（木）発売「週刊文春」より記事の一部をお届けする。（「週刊文春 電子版」ではBTS来日に関する4