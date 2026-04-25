埼玉医科大学に勤める医師・澤田政史さん（43）。医師といえばエリートの代表的な職業だが、白衣姿が似合う澤田さんには実は意外な過去があった。若い頃は“悪い世界の人たち”と付き合っていたこともあるという「元ヤン」ドクターなのだ。【仰天キャリアチェンジ】大学病院で働くエリート医師（43）の「割り箸を何本も穴に入れて」ピアスを拡張していた“ガチヤンキー”時代の写真を見る耳鼻咽喉科医の父を持つ真面目なエリー