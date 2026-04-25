フリーアナウンサーの中村江里子（57）が25日までに自身のインスタグラムを更新。パンツスタイルのコーディネートを披露した。昨年9月から1年間、パリからミラノへ移住している中村。「パリは初夏の陽気となり、外出が楽しい季節となりました。この1年は移動が多くて特に長時間移動は大変でした。その中で皆さんからよくご質問頂いた、移動の際のスタイルについてご紹介しますね」とつづり、パンツスタイルのコーデを披露した