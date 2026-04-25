ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われ、五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」の三浦璃来（24）、木原龍一（33）組＝木下グループ＝らが大通りを練り歩いた。冬季大会の選手団パレードは初めて。三浦と木原はメダルを首に掛け、沿道を埋めた観衆に笑顔で手を振りながら歩いた。木原は出発の際に「何度も心が折